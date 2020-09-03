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Bakan Albayrak’tan “ihracat” paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat rakamları ile ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, “Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu.” ifadelerini kullandı.

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