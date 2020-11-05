Bakan Albayrak’tan “Fatih Sondaj Gemisi” paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeniden göreve başlayan “Fatih Sondaj Gemisi” ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.
Nice seferlere, nice zaferlere!#Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 5, 2020
Hayırlı olsun. #MilliEnerjiGüçlüGelecek #MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/Uzl8TsHsEx
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