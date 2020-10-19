Bakan Albayrak'tan 'Aliya İzzetbegoviç' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak,"Bilge Kral. Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç, 17. ölüm yıl dönümünde anılıyor. İzzetbegoviç 8 Ağustos 1925 yılında dünyaya geldi. Genç yaşlarında itibaren etkin ve üretken bir düşünce kabiliyetine sahip olduğunu ispatlayan Aliya İzzetbegoviç 19 Ekim 2003 yılında hayata gözlerini yumdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aliya İzzetbegoviç'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak,"Bilge Kral. Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.