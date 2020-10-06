Bakan Albayrak'tan 6-8 Ekim olaylarına ilişkin paylaşım
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü'nün anısına sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.
Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 6, 2020
6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum.
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