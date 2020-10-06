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Bakan Albayrak'tan 6-8 Ekim olaylarına ilişkin paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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