Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü kutlu olsun. Bu büyük eseri aziz mücadeleleri ve gayretleriyle inşa eden milletimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun!

Bu büyük eseri aziz mücadeleleri ve gayretleriyle inşa eden milletimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/MP36YnaffS — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 29, 2020