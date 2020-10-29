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Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesaj ile kutladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü kutlu olsun. Bu büyük eseri aziz mücadeleleri ve gayretleriyle inşa eden milletimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

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