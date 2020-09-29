Bakan Albayrak'a destek yağdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını çizecek Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 yıllarını kapsayan Türkiye'nin üç yıllık yol haritası olan Yeni Ekonomi Programı'na başta iş dünyasından olmak üzere birçok çevreden tam destek geldi.

SOSYAL MEDYADA SENİNLEYİZ ALBAYRAK TAGI

Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sosyal medyada #SeninleyizAlbayrak tagı ile destek yağdı. Birçok kullanıcı bugün açıklanan ekonomi programına #SeninleyizAlbayrak tagı altında destek verdi.