Bakan Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. "18,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar lira nakdi destek ve 3,6 milyar liralık işsizlik ödeneği yaptık." diyen Bakan Albayrak, salgında açıklanan destek paketlerinin toplam büyüklüğünün 494 milyar lira ile mili gelirin yüzde 10'una ulaştığını belirtti. Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temalarını; 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirledik." diye konuştu. Bakan Albayrak "Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için yüzde 5 oldu. " dedi.



Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

EKONOMİK FAALİYETLERİ HAREKETLENDİRDİK

Uyguladığımız kararlı politikalar ile Türkiye dengelenme sürecinde muazzam bir başarı elde etti. Yüzde 25'lere kadar ulaşan enflasyonu 10-11 bandına indirdik. Daralmaya başlayan ekonomik faaliyetleri tekrar hareketlendirdik. Hedefimiz işgücü piyasamızı ayakta tutmak, hanehalkı ve işletmelere gerekli kaynağı sağlamak ve tedarik zincirlerini ayakta tutmaktı.

HIZLI BİR ŞEKİLDE NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRDİK

Covid-19 sonrası destek paketlerimiz 494 milyar TL'ye ulaştı. İhtiyaç sahibi 6.2 milyon aileye 1000 TL nakdi yardım yaptık. Salgın dönemindeki destek paketi milli gelerin yüzde 10'una ulaştı. Temmuz ayından itibaren ekonomik faaliyette hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girdik.Temerrüde düşen firmalara mücbir sebep sağladık. 18,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar lira nakdi destek ve 3,6 milyar liralık işsizlik ödeneği yaptık.

GÜÇLÜ 'V' TİPİ TOPARLANMA

İhracatımız 2020 Haziran-Ağustos döneminde Mart-Nisan dönemine göre yüzde 27'ye varan oranla artış sağladı. Ekonomik veriler güçlü V tipi toparlanmayı gösteriyor. Bu programıın ana temalarını yeni dengelenme yeni normal ve yeni ekonomi olarak belirledik. Yeni dengelenme ile sürdürülebilir bir büyüme modeli inşa edeceğiz.

Ülkemizi küresel bir cazibe merkezi haline getirecek adımları atacağız. Salgın önlemlerini kademeli olarak kaldıracağız.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2020 büyüme beklentisi %0.3, 2021 büyüme beklentisi %5.8, 2022-2023 büyüme beklentisi yüzde 5. Her türlü senaryoya karşı hazırlık yapıyoruz.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyon beklentisi bu yıl %10,5, 2021 yılı için %8, 2023 yılında %4,9 olacak.

İŞSİZLİK KADEMELİ OLARAK AZALACAK

İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

YIL SONUNDA CARİ FAZLA

Yıl sonunda 12.4 milyar dolar cari fazla vermeyi öngörüyoruz. Karadeniz'deki keşifle enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olunca bu cari dengemize olumlu katkı yapacak. Ekonomik faaliyetlerde yaşanan iyileşme ile bütçe gelirleri artacak.

KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Finansal piyasalarda istikrarı güvenle kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Katılım bankacılığı alanında çok büyük bir değişim sürecine şahit olacaksınız. Dolarizasyonun azaltılması diğer bir adımımız olacak Virüse rağmen hedeflerin çoğunda ilerleme kaydettik. 77 eylemin 52'sini hayata geçirdik. Diğer 25 eylemde de önemli bir ölçüde ilerleme kaydettik.