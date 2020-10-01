AjansHaber.com.tr Ekonomi "Yatırımcılarımıza hayırlı olsun"

Bakan Albayrak: "Yatırımcılarımıza hayırlı olsun"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." ifadelerini kullandı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak'a destek yağdı
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başlıyor
Bakan Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı
Ekonomik güven endeksi arttı
Altın fiyatlarında son durum
Yeni Ekonomi Programı bu hafta açıklanacak
TMSF'nin devraldığı şirketler yüzde 50 büyüdü