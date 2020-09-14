Bakan Albayrak: "Üreticilerimizin eline emeğine sağlık"

Albayrak, "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi" dedi.

Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık…



Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı.



Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi. pic.twitter.com/QtNTRLM69o — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 14, 2020