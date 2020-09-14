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Bakan Albayrak: "Üreticilerimizin eline emeğine sağlık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretimine ilişkin açıklanan verilerin ardından sosyal medya hesabından önemli değerlendirmede bulundu.

Albayrak, "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi" dedi.

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