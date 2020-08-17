AjansHaber.com.tr Gündem Küresel krizden güçlenerek çıkacağız

Albayrak: Türkiye bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır

Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır." dedi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye’ye karanlık günler yaşatanlar, BUGÜN ‘borçluluk’ üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor.

Türkiye’de hanehalkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1.291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26.680 dolar olan bu rakam; 6.271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır. Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının üçte biridir.

 Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla ÇOK DAHA İYİ DURUMDADIR. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır.

Çok Okunan Haberler
Komandolar bir teröristi etkisiz hale getirdi
Emir Olçok'tan mesaj dikkat çeken AK Parti mesajı
Türkiye ve Libya'nın dostluk anıtı: Turgut Reis
8 milyon gence iş kapısı doğacak
Kurum acil dönüştürülmesi gereken sayıyı açıkladı
Aracını hatalı park eden Türk aile darp edildi
Deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü