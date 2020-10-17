Bakan Albayrak: "Tüm dünya hayranlıkla izleyecek"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Nasiptir, nasip...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 17, 2020
Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.
Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.#MilliEnerjiGüçlüGelecek#MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/BjIAhVI2dj
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