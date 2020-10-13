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Bakan Albayrak: "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden 2020 Ağustos ayı sanayi rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." dedi.

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