Bakan Albayrak masaya yumruğunu vurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 2020 yılında bütün dünyada şimdiye kadar yapılan en büyük ikinci keşif olan Sakarya'daki doğal gaz rezervinin bulunmasında kilit öneme sahip Kasım 2015 ayındaki toplantının detaylarını Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı bugünkü köşesinde gündeme getirdi. Bursalı, dönemin Enerji, günümüzde Hazine ve Maliye Bakanı görevini sürdüren Berat Albayrak'ın gündeme getirdiği Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine FETÖ'cü bir askerin karşı çıktığını ancak Albayrak'ın tarihi adımını attığı yazdı.

İşte Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'nın bugünkü köşe yazısı;



Geçen haftaki yazımda Tayyip Erdoğan için "2. Mahmut ve Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra devlet yönetimindeki en devrimci 3. lider" demiştim. 19 yıldır Türkiye'ye, ayak bağı olan tüm vesayet odaklarıyla amansız mücadelesinden vazgeçmeyen, saldırılara karşı kararlılığından zerre ödün vermeyen ve tüm engelleme girişimlerine rağmen Türkiye'yi süper lige taşıyacak her projeyi korkusuzca uygulayan Erdoğan için başka bir tanımlama yapılabilir mi? Burada ayrı bir parantez açıp Berat Albayrak için de aynı vizyon tanımını yapmazsam, hakkın tesliminde eksik kalmış olurum.

Troller eliyle yalan ve iftiralarla dolu tüm saldırılara rağmen yerli ve milli enerji politikalarından, Türkiye'nin tam bağımsızlığı yolundaki en kritik adımlardan asla geri adım atmayan Albayrak'ın neden bu kadar hedefte olduğu çok açık!

Bu engelleme gayretlerinden en çarpıcı olanlarından birisini kendisinden dinlemiştim, cumartesi günkü telefon sohbetimizde tekrar hatırlattım. Kasım 2015'te Güvenlik Toplantısı'nda çok ilginç bir diyalog, hatta tartışma yaşanır pek çok şahidin gözleri önünde. Güney Kıbrıs'ın, Akdeniz'i kendi egemenliğindeymiş gibi anlaşmalar yaparak parsel parsel dağıttığı sırada gerçekleşen Güvenlik Toplantısı'nda dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak bu konuyu gündeme getirir ve bizim de bir şeyler yapmamız gerektiği, Akdeniz'de fiilen olmamız icap ettiği ve kendi gemilerimizle sismik ve sondaj çalışmalarına başlamamız gerektiğini söyler.



Toplantıda bulunan komutanlardan biri hemen söz alır ve şöyle der: "Ne işimiz var Akdeniz'de? NATO ne der? AB ne der? Nasıl izah ederiz? Hem gemiler çok pahalı, bir buçuk milyar dolar bu gemiler. Öyle bir paramız da yok!" Bu sözler üzerine Berat Albayrak; "Ne demek ne işimiz var Akdeniz'de? Biz olmayacağız da kim olacak? Bizim arkadaşlarımız uygun gemi bulur" der ve gergin ortam devam eder. Elbette Bakan Albayrak geri adım atmaz ve derhal harekete geçer. O komutanın 1 buçuk milyar dolar dediği gemiyi, 100 milyon dolar civarı bir bedelle Türkiye'ye kazandırır. Ve bu karşı çıkışın asıl sebebi, aylar sonra anlaşılır! Türkiye'nin yerli gemisi olmasına karşı çıkan, Akdeniz'de hakkını aramaması gerektiğini savunan o komutanın; 15 Temmuz darbesinin planlayıcısı FETÖ'cü komutanlardan biri olduğu ortaya çıktı. Darbenin 1 numaralı ismi Akın Öztürk ile birlikte merdivende verilen fotoğrafta yer alan FETÖ'cü komutanlardan biri idi; Türkiye'nin hak arama ve yerli gemi sahibi olmasına karşı çıkan bu kişi!

Bu anekdot hatırlatmasından sonra Albayrak ile bundan sonra ne olacağını da konuştuk. Albayrak'ın sözlerinden; sevinenlerin daha çok sevineceği ama üzülenlerin daha da çok üzüleceği anlaşılıyor: "Eksen değişikliği derken neyi kastettiğimiz çok açık. Cari dengede yıllık 40 milyar dolarlık bir girdinin, vatandaşın da cebine girmeyeceği düşünülebilir mi? Türkiye artık başka bir lige çıkıyor demektir bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadarki yerli ve milli politika hedefinde ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı." Bakan Albayrak ile sohbetimizde; başta CHP, İP ve HDP'li bloğun yer aldığı Millet İttifakı'nın ve FETÖ- PKK terör örgütlerinin bu gelişmeye bırakın sevinmeyi üzüldüğü hatta tepki gösterdiklerini de konuştuk. Bakın ne dedi onlar için:

"Bazıları elbette üzülecek, bağıracak. Çünkü onların başka hayalleri vardı ve biz bu hayalleri, hedefleri bozduk. Eski Türkiye'nin demode alışkanlıklarına devam ediyorlar ve psikolojik harp teknikleri ile algı yaratmaya çalışıyorlar ama nafile. Bize işlemez, motivasyonumuzu kaybettirmez bu eskimiş, hakikatten uzak yöntemler. Çünkü bu somut bir gerçek. Biz algılar üzerinden değil, büyük hedefler ve sonuçlar üzerinden konuşuyoruz, hayata geçiriyoruz. Biz, işimize bakıyoruz. Büyük Türkiye hayalimizi adım adım gerçekleştirmenin derdindeyiz."