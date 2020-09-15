Bakan Albayrak inşaat sektörünü kutladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan istihdam ve konut satışı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Albayrak, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 15, 2020
Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı.
Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum.👏 pic.twitter.com/ERpTgpP1G6
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