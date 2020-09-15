Bakan Albayrak inşaat sektörünü kutladı

Bakan Albayrak, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor!



Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı.



Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum.👏 pic.twitter.com/ERpTgpP1G6