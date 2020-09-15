AjansHaber.com.tr Gündem Konut satışlarından dolayı inşaat sektörüne tebrik

Bakan Albayrak inşaat sektörünü kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan istihdam ve konut satışı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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