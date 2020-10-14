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Bakan Albayrak G-20'deki mevkidaşlarıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20'deki mevkidaşları ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Albayrak, "G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." ifadelerini kullandı.

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