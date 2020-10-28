Bakan Albayrak: "Cumhurbaşkanımızı hedef alan Fransız dergisini şiddetle kınıyorum"

Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Albayrak, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. CharlieHebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" ifadelerini kullandı.

İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir! — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020