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Albayrak: 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 12 Eylül 1980 darbesi ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Albayrak, "40 yıl... 40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız! O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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