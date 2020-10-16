Bakan Albayrak: 10 milyarlık destek paketini devreye alıyoruz

TBB, koronavirüsün etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını duyurdu.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak.

"TURİZM SEKTÖRÜNÜN YANINDAYIZ"

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da bir açıklama geldi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, “Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız. Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.” dedi.