Bakan Akar'dan Tahıl Anlaşması açıklaması!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de Mimar ve Mühendisler Grubu’nca düzenlenen etkinlikte Tahıl Anlaşması’yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin çözümü için Türkiye’nin çabalarına vurgu yapan Bakan Akar, “Dünyada hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilen tek ülke Türkiye. Bunun da hem bölge hem dünya barışına ne kadar pratik değerler kattığını herkesin görmesi lazım. 22 Temmuz’da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul’daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaa uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz.” açıklamalarında bulundu.