Bakan Akar'dan Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin, "Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz" dedi.

"Fitneye ve fesata fırsat yok"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin, tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu dile getiren Akar, "Kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı. Bir sene içinde barınma problemi büyük ölçüde bitecek, iş yerleri açılacak ve hayatın normalleşmesi süratle gerçekleşecek" diye konuştu.

Hayat normalleşinceye kadar çalışmaların süratle devam edeceğini belirten Akar, "Hayat normalleşinceye kadar devletimiz, milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak sizlerle beraberiz. Karamsarlık, kötümserlik yok, fitneye ve fesada fırsat, yer yok" dedi.

Danimarka'daki skandal hakkında konuştu

Bakan Akar Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin soruyu da yanıtsız bırakmadı.

Son dönemlerde Avrupa’da artış gösteren bu düşmanca, barbarca zihniyet ve eylemler demokratik değerlerle hoşgörü ve barış içerisinde bir arada yaşama kültürünü tahrip ettiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz."