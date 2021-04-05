Bakan Akar'dan bildiri tepkisi: "Düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramaz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildirisini eleştirdi. Akar, "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiriye tepki gösterdi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir" diyen Akar, ayrıca şu ifadeyi kullandı:

"Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır."

NE OLMUŞTU?

104 emekli amiral pazar gece yarısı bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiride darbe imaları bulunurken, AK Parti ve MHP cephesinden çok sert tepki geldi. Bazı kesimler ise söz konusu bildirinin "ifade özgürlüğü kapsamında" hazırlandığını savundu.