Bakan Akar'dan ABD'li generallerin YPG'ye ziyaretine tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Lojistik Destek Üssü'nde yapılacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı.

Bakan Akar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlığınca yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtlıyor.

Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Bütün birliklerimizin depremde seferber olduğunu söyledik ve süreç başladı. Havada, denizde, karada tüm ekiplerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Hava şartları bizim işlerimizi zorlaştırdı. İncirlik'ten Hatay'a hava şartları nedeniyle gelemedik, karayollarını kullanmak zorunda kaldık. Bizim bu çerçevedeki faaliyetlerimiz özet olarak saat 04:30'da başladı, tüm birliklerimiz vatandaşlarımızın yanına koştu. Saat 04:45'te ikinci bölük komutanımız masasındaydı, kendisi de bir depremzede, evinden çıktı ve süratle masasına geldi. Saat 06:00'da emir beklemeksizin arkadaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldular. Süratle valilerle kaymakamlarla iletişime geçilmesini ve harekete geçilmesini emretmiştik.

''Mehmetçiğin geç çıkması söz konusu değil''

Mehmetçiğin geç çıkması doğru olmadığı gibi geri çağrılması asla ve asla söz konusu değil. Valiliklerle ve AFAD ile koordineli bir şekilde ilk andan bugüne kadar çalıştılar. Saat 08:00'de Hatay'da 26 vatandaşımızın enkazdan çıkmasını sağladılar.

2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu.

TSK ve bakanlığımızın görevleri var, önümüzdeki dönemde de çalışmalar yapılacak. Bizim burada yaptığımız çalışmada bir anda her tarafı desteklemek için çalışmalarımızı süratle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Birliklerimiz gerekli yerlere sevk edildi. 80 arama-kurtarma timi oluşturduk.

Bir alanda sahada yaptığımız olaylar var bir de saha gerisinde yaptığımız faaliyetler var. Hiçbir şekilde aksaksız şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor. Libya'da Azerbaycan'daki görevlerimiz de devam ediyor. 65 uçak ve 71 helikopteri bölgeye yönlendirdik.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik.

1 ayda 6320 sortimiz var. Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak.

ABD'li genarellerin YPG'ye ziyaretine tepki

Biz biliyoruz ki burada YPG eşittir PKK. Bunu sadece biz söylemiyoruz ABD'li AB'li emekli generaller dahi söylüyorlar, ABD Senatosu'nda da bu böyle geçti. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Bunu talep ediyoruz. Bunların teyit edilmesi, herhangi bir şekilde masum bir örgüt gibi gösterilmesi gerçeklere tamamen aykırıdır. Bunun bir an önce anlaşılması tarafların lehine olacaktır.

Yunanistan ile ilişkiler

Ege'deki zenginliklerin paylaşılmasından yana olduğumuzu da sürekli dile getiriyoruz. Yunan bakanlar ile telefonda da görüştük, her zaman diyaloğa açık olduğumuzu ifade ettik. Yunanistan'dan da tren kazası meydana geldi, biz de bunu öğrenir öğrenmez taziyelerimizi ilettik. Bu karşılıklı olarak deprem diplomasisi de gerçekleşiyor.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz.

F-16 ve F-35'te son durum

Gelişmeler biraz yavaş ilerliyor. F-16 alınması söz konusu ve elimizdeki F-16'ların modernizasyonu. Bakanlıklar arası yaptığımız görüşmeler olumlu bir şekilde seyretti. Şu an için Kongre aşamasında. Bazı senatörler tarafından olumsuz bazı ifadeler var. Bizim temennimiz Beyaz Saray'ın Kongre'nin olumlu somut adımları atması yönünde. Ekstrem bir takım yönlere girmenin gerçekten tarafları sıkıntıya sokabileceğini dile getiriyoruz. Biz NATO'da tüm görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik ve müttefiklerimizden de beklediğimiz bu. Güçlü TSK, güçlü Türkiye aynı zamanda güçlü NATO demektir. Tarafların aklı selim hareket etmeleri temennimizdir. F-35 konusunda birlikteliğimiz bitti. 13 Ocak'ta bir toplantı yapıldı ve mutabakat sağladı. Görüşmeleri sürdürüyoruz, programa geri dönüş ayrı bir konu. Bizim görüşmelerimiz 1,4 milyarlık ödememiz var, bunun geri ödenmesiyle ilgili.