Bakan Akar, Yunanistan ile bazı sorunlarımızı çözmeliyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'nin iki yakasındaki komşu ülkeler olarak Türkiye ve Yunanistan'ın sorunlarının da dostluğunun da çok boyutlu olduğunu belirterek, "Bizim arzumuz, dileğimiz, temennimiz, beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden deprem felaketinin akabinde yaşanan bu yaklaşımın ve olumlu yapıcı havanın devam etmesi ve diyalog kapılarının açık olması." dedi.

Akar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Afet Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan'ın ilk arayan, ilk yardım teklifinde bulunan ülkelerden olduğunu dile getiren Akar, bu çerçevede Yunanistan'ın gerek arama kurtarma gerek insani yardım konusunda deprem bölgesindeki çalışmalara önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Akar, "Dostum, mevkidaşım, Sayın Bakan'a gösterdiği destek ve dayanışmadan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle 28 Şubat'ta meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybedenlere de taziyelerimi sunuyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Yunanistan'la ilişkilerin her zaman iyi olması için karşılıklı gayretlerin sürdürüldüğünü belirten Akar, şunları kaydetti:

"Tabii ki bazı sorunlarımız var, bu sorunlarımızı da çözmek durumundayız. Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan olarak, iki medeni ülke olarak; iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk çerçevesinde, müttefiklik ruhuna uygun olarak, barışçıl yol ve yöntemlerle, karşılıklı saygı ve diyalog içinde çözebileceğimizi ümit ediyor, bunun taraflar için de yararlı olacağına bütün kalbimle inanıyorum.

Ege'nin iki yakasındaki komşu ülke olarak bizim sorunlarımız da dostluğumuz da çok boyutlu. Bizim arzumuz, dileğimiz, temennimiz, beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden deprem felaketinin akabinde yaşanan bu yaklaşımın ve olumlu, yapıcı havanın devam etmesi ve diyalog kapılarının açık olması. Böylece kalıcı bir iş birliği ortamının oluşturulmasıyla Ege ve Akdeniz'in artık gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Türkiye'de ve Yunanistan'da yaşayanların rahat ve güven içinde ve refah içinde yaşaması temel düşüncemiz, arzumuz, isteğimizdir. Bu önemli ve anlamlı ziyaretten dolayı, bu sıkıntılı günlerde bize gösterdikleri nezaketten dolayı mevkidaşım, değerli dostum Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'a deprem sonrasında bize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."