Bakan Akar ve Soylu'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye Gara ziyareti

Terör örgütü PKK'nın 13 masumu şehit etmesi ve Gara operasyonu Meclis gündemine geliyor.

Hükumet, Gara Operasyonu'nun ayrıntılarını Meclis kürsüsünden anlatacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'i bilgilendirecek. Bakanlar, Ankara'nın tavrını da Meclis kürsüsünden dile getirecek. Terörle mücadeleyle ilgili bilgiler paylaşılacak.

Açık oturumda siyasi parti grupları da söz alarak konuyla ilgili görüşlerini dile getirecek.

Genel Kurul öncesi Milli Savuma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu, Gara operasyonu ile ilgili CHP, MHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarını ziyaret edecek.

Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirilmişti. PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit olmuştu.