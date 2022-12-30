Bakan Akar: "Üst düzey görüşmeler gündeme gelebilir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina ile gerilimin yüksek olduğu dönemde Gökçeada 5. Alay Komutanlığı'nda NTV canlı yayınına katıldı.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yanlış hesap Ankara'dan döner"

''Kara sularının 6 milden yukarı çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. 1995'te Meclis'te çalışma yapıldı bunu herkesin bilmesi lazım iyi anlaşılması lazım. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz.

"Tedbir almak zorundayız "

Atina tahrik etmek için adımlar atıyor. Adalar silahlandırılıyor, biz de tedbir almak zorundayız.

ABD'NİN DEDEAĞAÇ'A ASKERİ SEVKİYATI

Bir lojistik ve LNG merkezinin kurulduğu bilgimiz var.

"Karşılığını mutlaka veririz"



Tacizlerin hiçbirini karşılıksız bırakmadık. Sahada ve masada yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yaptık. Karşılığını mutlaka veririz. Yunanistan kontrolsüz birtakım eylemler ortaya koyuyor.



Rumlara silah ambargosunun kalkması

KKTC'de hiçbir zafiyete imkan vermeyeceğimiz bilinmeli.



Şam'la 11 yıl sonra üst düzey temas



Önce istihbarat birimlerimiz arasında bazı görüşmeler oldu. Bizim bakanlar arası görüşmemiz oldu. Bu süreç meselesi. Şartlar oluşursa üst düzey liderler arası görüşmeler de gündeme gelebilir. Moskova'daki toplantıda hem Rus hem Suriye tarafı ile görüşlerimizi paylaştık endişelerimizi ifade ettik. Olumsuz dönüş olmadı. Asıl amacımızın terörle mücadele olduğunu söyledik. Hiçbir etnik, dini, mezhepsel grupla sorunumuz yok dedik.''