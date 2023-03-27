Bakan Akar, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz." dedi.

Gün boyunca hudut birliğinde incelemelerde bulunduğu belirtilerek sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları ve ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin soru üzerine Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç, gereçlerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle gece-gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Her türlü tedbiri alıyoruz. Deprem felaketi sonrası dahil zaman zaman siyasi mülahazalarla, şahsi ihtiraslarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği, polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Suriye'den Türkiye'ye doğru sığınmacı akını" olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz."

Milletvekilliği hakkında da konuştu

Milletvekili adaylığına yönelik haberlere ilişkin değerlendirmesi de sorulan Bakan Akar, "Şu anda hudut birliğinde yani kışla içindeyiz. Burada Mehmetçikle beraberiz. Buralar siyasi değerlendirmelerin yapılacağı yerler değil. Siyasi konular, başka yerlerde yeri ve zamanı geldiğinde konuşulur." yanıtını verdi.