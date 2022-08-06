AjansHaber.com.tr Gündem Ukrayna Savunma ve Altyapı Bakanıyla ile görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü

Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ve Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar, Reznikov ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanlar tarafından görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi." denildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Benzin ve motorine indirim!
Merkez Bankası rezervleri 101,3 milyar dolar oldu!
YAŞ kararları açıklandı!
Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
ÖSYM Başkanı açıkladı! KPSS iptal edildi!
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de!
ÖSYM Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Ersoy atandı!