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Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesinde, diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

Özellikle Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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