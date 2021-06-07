Bakan Akar Türkiye ile ABD arasındaki asıl sorunu açıkladı!

14 Haziran tarihi Türkiye-ABD ilişkileri açısından kritik bir önem taşıyor.

Bu tarihte Brüksel’de NATO zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve gelmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AKAR'DAN PKK MESAJI...

Bu kritik görüşmenin hemen öncesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da çok önemli açıklamalar geldi.

Rodos açıklarında düzenlenen Denizkurdu Tatbikatı'nı takip eden Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Türkiye arasındaki kırılma noktasına dikkat çekti.

Türkiye ile ABD arasındaki en büyük problemin ne çok tartışılan F-35, ne S-400 konusu olduğunu söyleyen Akar, "En büyük problem PKK/YPG terör örgütü meselesidir. Ortaya attıkları problemler öyle veya böyle çözülür ama çözemeyeceğimiz bir problem var. Bizim milletimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden bir PKK var. PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG var. YPG’ye TIR’lar, uçaklar dolusu silahlar götürüyor, YPG ile işbirliği yapıyorlar." dedi.

ABD'nin inatla YPG ile PKK'yı ayrı örgütler gibi göstermeye çalıştığını dile getiren Akar, "Biz de bunu kabul etmiyor, bu aklımıza hakaret, diyoruz. PKK eşittir YPG olduğu çok açık. ABD’li müttefiklerimizin anlaması gereken şey bu, bu konuda kararlıyız. Türkiye’nin kişiliği, kimliği, egemenliği, bağımsızlığı var. 40 seneden beri asil milletimizin başına bela olan terörü bitirmekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.