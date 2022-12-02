Pençe-Kilit operasyonu ile 491 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 491 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Çanakkale'de incelemede bulunan Bakan Akar'ın yaptığı açıklamada, Türk halkını ve sınırları korumak için ne gerekiyorsa yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin komşularının sınırlarına ve egemenlik haklarına saygılıolduğunu anımsatan Akar Terörizmle mücadeleyi kesintisiz sürdürecekerini ifade etti. Akar isim vermeden ABD'ye seslenerek "DEAŞ'la mücadeleden bahsediyorsunuz, binlerce kilometre geliyorsunuz. Onlarla ilişkilerinizi kesin diyoruz muhataplarımıza. DEAŞ'la mücadele eden tek ordu TSK'dır. Rusya, ABD ve diğer ülkelerin verdikleri sözler var. Bunlara uymalarını hatırlatıyoruz. Ne zaman, nerede, ne yapmak gerekiyorsa TSK bugüne kadar gerekeni yaptı. Diyoruz ki; Desteğinizi kesin, bunlarla bir yere varamazsınız. Sizinle işbirliği yapabilecek Türkiye'dir" dedi.

Yunanistan'a mesaj

Yunanistan'a da seslenen Akar şunları söyledi:

Problemleri diyalog yoluyla çözelim. Başkalarını ortak etmeyin. Problemlerimizi çözebiliriz" diyoruz. Gerginliği artırıcı eylemlerinden vazgeçmelerini söylüyoruz. "Gerilimi artırmayın" diyoruz. Bu konuda ne kadar sabırlı olduğumuzu söylüyoruz. Yanlış anlamayın. Bu Yunanistan'a çağrımız. Bu bir zaafiyet değil. Aklınızı başınıza toplayın, ayaklarınız yere bassın. 3. tarafların söylemleriyle kendinize havada görmeyin. Belli siyasiler iç politik hesaplarla ortalığı karıştırıyorlar, ortalığı geriyorlar. Türkiye "Tehdit değil" diyoruz. Türkiye gerçekten güçlü, etkin bir ülkedir. Buna göre "Davranışlarınızı, hareketlerinizi düzenleyin" diyoruz.