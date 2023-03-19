Bakan Akar, "Son 2,5 ay içinde 306 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin emeklisi, muvazzafı, şehit aileleri ve gazileriyle büyük bir aile olduğunu belirterek, Mehmetçiğin tüm başarılarında en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu vurguladı.

Şehitlerin anılarını hiçbir zaman unutturmayacaklarını dile getiren Akar, "Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmadık, onların kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz.

Ülkemizin savunması, 85 milyon vatandaşımızın güvenliği, rahat ve huzur içinde yaşaması için çalışıyoruz. Bunun için de en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Milletimizi, başına musallat olan terör belasından kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Bu konuda hiçbir tereddüt yok, kimse bizi durduramaz. Sonunda da alnımızın akıyla vatanımızı, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Şu anda dahi Irak ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyetlerine ‘ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile devam eden Mehmetçik, son 2,5 ay içinde 306 teröristi etkisiz hale getirdi." diye konuştu.