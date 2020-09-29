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Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Anton Quni ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Anton Quni'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından her iki Bakan heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

FETÖ ile mücadelede iş birliği 

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa vurgu yaptı. İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesinin gerekliliği ifade edildi, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine değinildi.

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