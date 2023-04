Bakan Akar, "Hiçbir zaman vatandaşımızdan uzak olmadık"

Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, katıldığı "Özel Röportaj" canlı yayında milletvekili adaylığı hakkında "Hiçbir zaman vatandaşımızdan uzak olmadık" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kayseri'de ilk günden itibaren doğal bir şekilde hesap kitap yapmadan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. İYİ Parti, CHP, Yeniden Refah Partisi'nden arkadaşlarımızdan kim varsa kucaklaştık. Orada annemin tanıdığı kişiler bizi karşıladı. Komşularımız vardı. Burada temelde ülkemizin birliği, bütünlüğü, refahı için çalışıyoruz. Seçimler demokrasinin gereği. Burada herkes fikrini anlatır. Taleplerimizi, yapacaklarımızı, planlarımızı anlatırız, vatandaşlarımız dinler karar verir. Bu karara herkes saygılı olur.

"Vatandaşlarımızı emniyetli bir şekilde tahliye edeceğiz"

Sudan'daki vatandaşlarımızın dönüşü için uçaklarımızı tahsis ettik. Planlamalar yapıldı. Uçaklarımız vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmekte. Bir uçağımız emniyetli şekilde indi. Diğer uçağımıza hafif atışlarla hasar verildi. Bazı silahlı gruplar var, kontrolsüz gruplardan yapıldığını değerlendiriyoruz. Dışişleri Bakanlığımızla koordineli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ateş altında kalan uçağımızın tamiri gerçekleşiyor. Sudan'da iki hava alanında herhangi sıkıntıya düşmeden, tahliyeye çalışıyoruz. Sorun yaşamayacağımızı değerlendiriyorum. Vatandaşlarımızın emniyetli bir şekilde tahliyesini gerçekleştireceğiz.

"Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Putin’in takdiriyle yapıldı"

Teknik yönden nükleerde ciddi yer edinmiş bulunuyoruz. Bu bizim için önemli gelişme. Törenin bu şekilde yapılması liderlerin, sayın Cumhurbaşkanımızın soğuk algınlığına bağlı rahatsızlığı, sayın Putin'in oradaki meşguliyetleri dolayısıyla uygulama bu şekilde yapıldı.

"Suriye'den ilave bir göçe tahammülümüzün olmadığını söyledik"

11 yıl sonra ilk defa Suriye Savunma Bakanı ile bir araya geldik. Önemli bir görüşmeydi. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözelim. Her şeyin başı diyalog. Bunu önemli kabul ettik. Bir anda her şeyin çözülmesi tabii ki mümkün değil. Rusya, Türkiye, Suriye olarak savunma bakanları ve istihbarat başkanları vardı. Bazı temennilerimizi söyledik. Asıl amacımızın terörle mücadele olduğunu, 85 milyon vatandaşımızın güvenliği için gayret gösterdiğimizi ifade ettik. Şu anda ilave göçe tahammülümüzün olmadığını söyledi.

"Tek derdimiz teröristlerle mücadele"

Tarafların doğal olarak biraz maksimalist talepleri olabiliyor. Biz bunu makule çekmeye çalışıyoruz. Buradan silahlı kuvvetlerimizin Fırat'ın batısından çekilmesi halinde sonuç ne olacak? Şu anda Suriye'nin üçte biri teröristlerin kontrolünde. Örgüt kendince kurnaz davranıp, adını değiştirmek suretiyle farklı bir isimle meşruiyet kazanmaya çalışıyor. Biz de YPG'den farkı olmadığını söylüyoruz. Bizim hiçbir şekilde rejime karşı tutumumuz yok. Tek derdimiz teröristlerle mücadele ediyoruz.

"Rejim iş birliğine yakın gözüküyor"

Türkiye'ye gelen insanlar rejimin baskısından kaçan insanlar. Bunlar tekrar topraklarına döneceklerse gönüllü, saygın ve güvenli olmalı. Dolayısıyla rejimin bunu sağlaması lazım. Rejim bunun farkında. Birkaç kez af çıkardılar. Rejimin bakışı olabildiğince objektif, onlar önünde sonunda topraklara dönecekler. Burada gerekli güvencelerin verilmesi ve rahat bir şekilde dönmesi. Rejimin iş birliğine yakın gözüktüğünü söyleyebiliriz. Belli noktalarda mutabakat sağlandı.

"Operasyonlar bundan sonra da yapılacak"

Rusya'nın kendi kararı fakat biz bunu çok açık ve net şekilde YPG'nin PKK'dan farkı olmadığını, ülkemizin güneyinde tehdit meselesi olmadığını söylüyoruz. Barış Pınarı harekâtı sırasında ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlarda bunların 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge durumu vardı. Burada hassas denge var. Taleplerimizi söylüyoruz, onların da buna karşı tedbir almalarını bekliyoruz. Bizim ister Irak ister Suriye'nin kuzeyinde olsun operasyon halindeyiz. Her türlü tedbiri almakta azimliyiz, kararlıyız. Çok şükür muktediriz. Yeri zamanı geldiğinde bundan sonra da yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Teröristleri kim desteklerse desteklesin. Orada Rusya tarafı, Amerika tarafı, koalisyon tarafı demeden bizim tek hedefimiz teröristler diyoruz. Bunu açık ve net ortaya koyuyoruz. Şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da operasyonlar yapacağız.

"Bize tehdit oluşturmalarına izin vermeyiz"

Örgüt zaman zaman helikopter olayında olduğu gibi. Dronlar kullanıyorlar, bazı silahlar, roketler kullanıyorlar. Her seferinde muhataplarımıza söylüyoruz. 'Siz bunlara ne verirseniz verin bir yere gidemezsiniz, artık bu örgütün miadı doldu' diyoruz. Bunu her zaman söyleyeceğiz. Bu örgütün bize tehdit oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz.

"S-400 sisteminin kimseye zararı yok"

S-400 alımı yapıldı. Eğitimleri yapıldı. Depolaması, kullanılması, sevki çalışmaları yapıldı. Uzun menzilli bölge hava savunma sistemi bu. Çalışmalarımızı hazırladık. Şu anda sistem duruyor. Her şey hazır ve kullanılabilir. Türkiye'ye herhangi bir taarruz oldu da kullanmadık mı? Bu bir savunma sistemi, kimseye zararı olmayan sistem bu. Türkiye'ye bir saldırı söz konusu değilse bu sistemin kimseye zararı yok. İhtiyaçların karşılaştırılmasıyla ikinci partinin değerlendirilmesi yapılıyor. Uzmanlar tarafından gerekli muhakemeler yapılmak suretiyle ne gerekirse yapılır. Biz ABD'lilere söylüyoruz, 'Biz Patriot almaya hazırız' diyoruz. Gizli saklı bir durumumuz yok.

"F-16 konusunda prosedür devam ediyor"

F-16 konusu uzadık. Prosedür var. Hem Pentagon daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray olumlu görüş bildirdiler. Şimdi kongrede onay bekliyor. Görüşmeler devam ediyor. Konuya gayet olumlu bakıyoruz. Bir an önce somut sonuçlarını bekliyoruz. Oyun durdurucu durum söz konusu değil. Normal prosedür devam ediyor. Muhataplarımıza bir an önce somut adımlar atılmasını beklediğimizi söylüyoruz. Bizim güçlü olmamız NATO için de bir kazanım. Bunu da bir argüman olarak tekrar tekrar gündeme getiriyoruz.

"Eksen kayması diye bir şey yok"

Türkiye büyük ve güçlü rolüyle uluslararası ortamdadır. Türkiye kişilikli politikalarıyla dünyada özne olmuştur. Çekinmeden hakkımızı menfaatimizi ortaya koyuyoruz. Biz hem Rusya ile diğer taraftan Ukrayna ile ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Ukraynalı mevkidaşım Kayseri'ye geldi. Bize tahsis edilen Togg'a bindi, çok beğendi. Önümüzdeki günlerde bakan yardımcıları hem Rus hem Ukrayna bakan yardımcıları Türk bakan yardımcıları ile oturup görüşmelerinde tahıl inisiyatifi konusunda mutabık kaldık. Eksen kayması diye bir şey yok. Türkiye olarak 70 yılı aşkın süredir NATO'nun seçkin, saygın üyesiyiz. Sorumluluklarımızı başarılı ve etkin şekilde yerine getirdik. Bizim yerimiz özel ve önemli bir şekilde devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı biter mi?

Tarafların niyetini tahmin etmek zor. Cumhurbaşkanımız sayın başkanlarla, biz muhatabımız olan bakanlarla her seferinde 'akan kanın durması, barışa giden yolun açılması' diye söze başlıyoruz. Bu konuda etkenler, faktörler çok. Bu konuda karar vermek, sonucu şimdiden kestirmek mümkün değil. Bizim talebimiz akan kanı bir an önce durduralım diyoruz. Bize düşen ne varsa hazır olduğumuzu belirttik.

"Tahıl inisiyatifi uzayabilir"

Tahıl anlaşmasının içinden ziyade yapılmasıyla alakalı bir model söz konusu. Diğer konulara da model olabilir diyoruz. Ateşkes, esir değişimi gibi diğer alanlarda. Taraflar beraber masaya oturuyor. Arkadaşlarımızla uzun çalışmadan, sayın Cumhurbaşkanımız direktifleriyle uzun süredir teknik görüşmeler yaptık. Önce Ukrayna ardından Rusya ile. Uzun süreç yaşandı iki tarafın belli noktalarda buluşması için. 18 Mayıs'ta tekrar doluyor. Bu iki ülke için de kazanım. Biz dostane şekilde iki tarafa da bu inisiyatifin devam etmesinin faydalı olacağını dile getirdik. Tarihin uzatılması olasılığı var.

"Cin şişeden çıktı durmak yok"

Biz tersanede 10 Nisan'da sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında Deniz Kuvvetleri'ne teslim ederken büyük onur ve gurur. Bu insanlara gurur veriyor. Gemiyi Sarayburnu'na bağladık, vatandaşımızın ziyaretine açtık. Ziyaretçi sayısı 130 bini aştı. Kendi işçi, mühendisi ile övünme meselesi. Bu gemi çok yönlü bir gemi. Herhangi seferi durumda kullanılabilir. Deprem, sel, yangın gibi felaketlerde elimizi kolaylaştıracak gemi. Dost ve müttefiklere ihtiyaç olduğu takdirde önemli bir araç. Üzerinde helikopterler, İHA, SİHA'lar var. Bu bir başlangıç. İnşallah süreç daha tempolu ve kapsamlı bir şekilde devam edecek. Cin şişeden çıktı artık durmak yok.

"ALTAY Tankında seri imalata geçeceğiz"

Altay tankı tasarımında bazı ülkelerle temaslarımız oldu. Bunların bize taahhüdü oldu. Bunların yerine getirilmeyenler var. Bu bir eksikliktir, yanlışlık değil. Bu bir mücadele. Bunlara rağmen durulmadı, projeden vazgeçilmedi. Bu tankı yapacağız biz. Seri imalatına geçilecek. Önümüzdeki yıllarda bu gerçekleşecek. Daha da erken olabilir. Muhalefet ve 85 milyon vatandaşımızla bütün olarak büyük bir şevkle, aşkla gayret içinde. Şu anda silahlı kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarına konulan ülkeler tarafından konulan tahditler var. Bizim gayretimiz araç, gereç, mühimmat, silah ne varsa kendimiz yapabileceğimiz. Biz bunu gördük. Böyle bir milli konuda her kesimin desteklemesi varken bazıları ellerinde mercekle hata aramaya çalışıyorlar. Bu üzücü bir şey.

"İMECE dünyanın her tarafında yumurtayı görebiliyor"

Milli muharip uçağımızı yapıp, uçuracağız. HÜRJET uçağımız yapıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde kendi uçaklarımızla gençlerimizin eğitimini sağlayacağız. İMECE'yi unutmayın. Keşif, istihbarat ve barışçıl amaçlarıyla kullanabileceğimiz bir uydu. 60'lı yıllarda belli saatlerde uydu geçerdi. Bütün insanlar 'geçti geçiyor' diye bağırırlardı. Onlara imrenirdik. Çok şükür dünyanın her yerinde yumurtayı dahi görebilecek durumdayız. Bu yürüyüş devam edecek inşallah.

"Çöze çöze geldik, yine biz çözeceğiz"

Türkiye Yüzyılı derken yapılanları, yatırımları görmek lazım. Savunma sanayi başta olmak üzere neler yapıldı. Sanayi yatırımları, turizm, yollar her konuda. Sorunları çöze çöze geldik, bundan sonra da biz çözeceğiz diyoruz. Vatandaş 'Paşam biz soğana değil vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize oy vereceğiz' diye her yeri inletiyor. Yapılması gereken ne varsa her türlü çalışma yapılıyor.

"Arama kurtarma ekiplerimiz hazır hale geldi"

Sabah saat 04.17'de deprem oldu. 04.30'da televizyonlar yayına başladı. 04.40 civarında harekat merkezinden beni aradılar. Süratle genelkurmay başkanı, kuvvet komutanlarından bilgi aldım. Saat 05.00'e kadar telefon trafiği sürdü. Hatay'da binamız yıkıldı ve 3 erimiz şehit oldu. İlk bilgi böyleydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Müsaade ederseniz bölgeye gidiyoruz' dedim. Uygun buldular. Saat 05.00-06.00 gibi bütün arkadaşlarımız görevinin başındaydı. Valiler AFAD'la koordine içindeydi. Bizim arama kurtarma timleri ve insani yardım tugayımız müthiş bir süratle hazır oldu.

"Uçaklara 'her türlü riski alıp kalkın' dedik"

Saat 06.00'dan itibaren uçaklarımız alarma geçtiler. Yoğun kar yağışından dolayı kalkamadılar. Saat 08.00'de her türlü riski alarak kalkın dedik. Uçaklarımız Ankara, İstanbul, İzmir'e gittiler. Biz ambulans uçaklarımız dahil 07.30'da hepsi hazırdı. Büyük gemilerimize talimat verildi, seyire hazır olun diye. İskenderun gemimiz iş makinalarını getirdi. Çok olumsuz hava şartları vardı. Yolda da 7.6 ile karşılaştık. Oradaki vali, kaymakam, belediye başkanlarımız büyük özveriyle gayret gösterdiler.

"Silahlı kuvvetler depremin ilk anında vatandaşın yanına koştu"

Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, hudut birliklerinin sorumluluğu 2. Ordu'ya ait. Deprem günü dahil saldırı oldu. Olabildiğince oradaki iş makinalarını aldık. Diğer taraftan da Kars, Ardahan, Ege Ordu bölgesinden Kıbrıs dahil ne kadar kullanabilecek birlik varsa hepsi intikal etti. Oradaki insanların asker sivil emeğine saygı göstermek lazım. Hele hele 'ben çıkmam' lafları tamamen iftiradır, yalandır. Buradaki arkadaşlarımız kimi pijama, kimi spor ayakkabısı, kimi eşofmanla herkes koştu. Silahlı kuvvetlerimiz depremin ilk anından itibaren vatandaşın yanına koştu.

Bakanlığa personel alımı

Plan yürürlükte. Nisan ayında mülakatlar, Haziran'da sınavlar yapılacak. Takvim açık. Web sayfamızda kimin ne yapacağı belli. Beraber çalıştığımız silah ve mesai arkadaşlarımızın özlük hakları çok önemli. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her halükarda bütün şartları personelin lehine değerlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir şekilde gecikme söz konusu değildir. Yüksekokul mezunu astsubaylarımızla intibak zorunu çözüldü. Astsubay kıdemli başçavuşlarımızın emekliliği 60 yaşına uzatıldı. Vazife malulü arkadaşlarımızın subaylığa geçişte iki ilave sınav hakkı verdik. Uzman erbaş, sözleşmeli erlerin emekliliklerini 55'e çıkardık. Uzman erbaştan astsubay olmak için ilave sınav hakkı verdik. Uzmanlarımızda devlet memuru zorunluluğunu kaldırdık. Doğrudan uzman erbaş olarak emekli olabilecekler. Uzmanlarımıza şahsi tabanca verilmesi konusu vardı. Kendilerine verdik. Mezuniyetleri sırasında silahlar kendilerine teslim edilecek. Sosyal haklarda olabildiğince lojman ve kamp konusunda destek sağlamaya çalışıyoruz.

TSK personelinin özlük hakları

Uzman erbaşların hafta sonları kışladan çıkması söz konusu değildi. Artık evlerine gidebilecekler. 1. derecede uzman erbaşların Ek göstergesi 3600 olması sağlandı. Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzmanlığa geçiş hakları Meclis'te. Önümüzdeki dönemde ciddi bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Özlük haklarında gecikme asla söz konusu değil. Çünkü biz onlarla beraber yaşıyoruz. Onların en iyi şartlarda yaşaması bizim en önemli arzumuzdur.

"Kayseri kısa sürede yüksek hızlı trene kavuşacak"

Top Tayyare Fabrikası'nı canlandırmak üzere birtakım Kayseri girişimciler önayak oldu. Buraya kuruldu. Kayseri'deki sanayi gelişmiş durumda. Buradaki insanların iddiaları var. Hem yerli iç piyasa hem dış piyasa için. Buradaki girişimler çok vaatkâr. Önümüzdeki dönemde havacılık konusunda çok ciddi girişimler olacak. Kayseri halkının istediği hızlı tren vardı. Yerköy’den Kayseri'ye gelecek bölüm var. Sağ olsun Ulaştırma, Maliye Bakanımız, sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle ihale yapıldı, kredi yapıldı. Temeli atılmıştı, inşaat başlayacak en kısa zamanda Kayserimiz hızlı trene kavuşacak.