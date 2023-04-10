Bakan Akar: Gücümüze güç katacak!

TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA -gemisi" olacak.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor.

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatıldı.

Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı. Gemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.

BAKAN AKAR'DAN TCG ANADOLU AÇIKLAMASI

CNN Türk canlı yayında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bugün gerçekten önemli ve anlamlı bir gün." diyen Bakanı Akar, "Uzun zamandır çalışmalarımız sürmekteydi. Çok şükür bugün bunun meyvesini alacağız. TSK kendisine düşen sorumlulukları yerine getirirken, diğer taraftan da savunma sanayi konusunda büyük hamleler yapmaktadır. Son derece gururluyuz, mutluyuz Bizim temennimiz bu sürecin devam etmesi." dedi.

Gücüne güç katacak

Bakan Akar, "Bütün ülkelerin sınırlarına saygılıyız. Denizlerimizde sınırlarımızı korumak için Mehmetçiğin gücüne güç katmaktayız. Bu gemi de güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

''Görev yeri'' açıklaması

TCG Anadolu'nun görev yerine ilişkin soruya yanıt veren Akar, "Bunun görev yeri esnek olacak." dedi. Akar, "Yunanistan başta olmak üzere bütün ülkelerle ilişkilerimizi dostane, diyalog yoluyla sürdürmek. Yunanistan'la gayet olumlu bir atmosfer var, bunu sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

''Cin şişeden çıktı''

Geminin sadece savunma alanında kullanılmayacağını belirten Akar, "Bu gemi her zaman afetler ve insani hizmetler konusunda kullanılacak. Bütün alanlarda bunu kullanacağız. Artık şunu bilelim; cin şişeden çıktı." dedi.