Bakan Akar duyurdu! PKK'lı teröristlere ağır darbe

Irak kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliği hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonların son bilançosunu paylaştı.

Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen söz konusu operasyonların hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

7 TERÖRİST ETKİSİZ, BİRİ BÖLGE SORUMLUSU

Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bir mağarada tespit edilen 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bunlardan birinin bölge sorumlusu olduğunu bildirdi.