Bakan Akar: “Böyle bir planlama var”

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye geleceğini doğruladı. Konuya ilişkin soruya “Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz” sözleriyle cevaplayan Bakan Akar, ABD Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti talebine ilişkin soruları da yanıtladı.

Bakan Akar şunları söyledi:

“Bu konuyla alakalı işte sayın Dışişleri Bakanı Amerika’da. Son durumu yüz yüze Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşecekler. Geldiğimiz noktada konunun olumlu şekilde ilerlediğini gördük. Takip ediyoruz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Amerikan Savunma Bakanlığı ile yakın işbirliğimiz devam ediyor. Heyetler arası görüşmelerde, bir an önce olumlu şekilde sonuçlanmasını ümit ettiğimizi ifade ettik.

Bu istikamette ilerliyoruz. Orada bir takım tahditler vardı. Onlarda kaldırıldı. Zaten bizim böyle tahditli şekilde bir alışverişi kabul etmemiz mümkün değil. Bunu dile getirmiştik. Heyetlerimiz orada, Dışişleri Bakanımız orada. Biz olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. “