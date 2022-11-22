Bakan Akar açıkladı! S-400'ler kullanıma hazır!

Bakan Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin, "F16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi.

S-400'ler kullanıma hazır

S-400'ün kurulumuna ilişkin sorulan soruya Bakan Akar, "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" şeklinde yanıtladı.

Pençe- Kılıç

Bakan Akar Pençe-Kılıç operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Operasyon yapmak için suni gerekçelere ihtiyacımız yok. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı 2023 Yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

S-400'lerin teknik özellikleri neler

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

Kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.



Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.



Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.