Bakan Akar: 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek." dedi.
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:
2600 kurtarma personeli ve 78 araç ve diğer malzemeler de ihtiyaç sahiplerine ulaşmıştır. Meteorolojik şartları takip ediyoruz.
Bölgede toplam 7 bin 500 civarında Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte, yarından itibaren 1500 personel daha katılacak.
Deprem bölgesinde bulunan bütün birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açılmış durumda.
Batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek.
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