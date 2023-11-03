Bak: “1.444.454 burs ve kredi ödemesi yapıldı”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu ele alındı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığının bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekillerinin sorularına ilişkin bir konuşma yaptı.

Bakan Bak, şu konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

“Örgün öğretimde 4 milyon 17 bin 850 öğrenci var. Mevcut öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesinde Avrupa standartlarının altında deniyor. Büyük kısmı kendi illerindeki okulları tercih ediyor. Bize başvuran öğrencilerin yerleştirilmesi önceliğimiz.

Şu ana kadar 428 bin 618 başvuru var yüzde 96'sını yerleştirmişiz. Yurt kapasitesini 1 milyona taşımak hedefimiz.

Yurt projeleri

23 ilde 30 proje 40 bin 556 kişilik kapasite çalışması devam ediyor. Deprem bölgesinde çelik konstrüksiyon prefabrik olarak yapıyoruz. 30 ilde 38 projemiz var. Kapasiteyi artırarak öğrencilerin taleplerini karşılayacağız.

Yurttaki asansör

Yurtlarda denetimleri artırarak devam ettireceğiz. Bahsettiğiniz yurt müdürü açığa alındı. Konu yargıda yansımış durumda. Konuyu hassas şekilde takip edeceğiz.

Bağımlılık ve burslar

Bütçenin yüzde 70’i yükseköğretime ayrılmış. Talepleri karşılayacak şekilde kullanacağız. Burs oranları ile ilgili 12 ayrı kriter var. Bağımlılıkla mücadelede çalışmalarımız devam ediyor. Çocukları tesislere getirsinler, uyuşturucuyla mücadelede daha başarılı olalım.

2023 yılında 870.369 öğrenciye öğrenim kredisi, 574.085 öğrenciye burs olmak üzere toplam 1.444.454 öğrenciye burs ve kredi ödemesi yapılmıştır. Burs alan öğrenci oranı yüzde 40’dır.

Genç Tarım Projesi önemli. Yaşlanan tarım nüfusunu gençleştirmek için önemli. Tarım bakanlığı ile ortak görüşmeler yapıyoruz.

Yurt yemekleri

İşletmecilere yönelik denetimlerini yürütüyoruz. Yurt müdürlüklerinden olsun, Cimer’den olsun işletmelere yönelik 75 işletmeye yönelik yazılı ihbarın, 46’sı fesihle sonlanmış. Öğrencinin yanındayız. Denetimleri artırmak için gerekli önlemleri alacağız.

Ülkemizde kadın futbolu, basketbolu hızla artıyor. Özellikle gençler arasında yoğun bir ilgi var. İzmir Alsancak Stadının Kasım ayında ihalesi yapılacak. Yasa dışı bahisle mücadelemizi devam ettiriyoruz.”