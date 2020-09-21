Bahreyn Kralı'ndan skandal 'normalleşme anlaşması' yorumu

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar imzalandı. Bu ihanet anlaşmasıyla ilgili ilk açıklama Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'den geldi.

15 EYLÜL'DE ANLAŞMA YAPILDI

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Al Halife, İsrail'le 15 Eylül'de imzaladıkları normalleşme anlaşmasını değerlendirdi.

"BU TARİHİ BAŞARDIR"

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, "Bu anlaşma, Orta Doğu'da kapsamlı barışı sağlama ve halkların güvenlik ile istikrar taleplerini gerçekleştirme yolunda önemli bir tarihi başarıdır." diyen Al Halife, anlaşmanın, Orta Doğu barış sürecinde ilerleme kaydetmek için stratejik bir tercih olduğunu ve Bahreyn'in kapsamlı barış vizyonu çerçevesinde yapıldığını söyledi.

"FİLİSTİN MESELESİ SABİT VE DEĞİŞMEZ"

Bahreyn Kralı konuşmasında ayrıca, ülkesinin Filistin meselesine yönelik tutumunun sabit ve değişmez olduğunu; Arap Barış Planı'na göre, bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu öngören iki devletli çözüme bağlı bulunduğunu kaydetti.