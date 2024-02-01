Bahçeli'nin Başdanışmanı görevden alındı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üç ilçe başkanlığının kapatıldığını, bir genel başkan başdanışmanının görevden alındığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, ''Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.