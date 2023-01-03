Bahçeli'nin 100.yıl yüzüğü!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Bahçeli, salondan ayrılırken basın mensuplarına, Cumhuriyet'in 100. yılı için basılan 1 liralık madeni para ile parmağında yer alan ve üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti 100 Yıl ve Türk Bayrağı" bulunan yüzüğü gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Bahçeli, salondan ayrılırken basın mensuplarına, Cumhuriyet'in 100. yılı için basılan 1 liralık madeni para ile parmağında yer alan ve üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti 100 Yıl ve Türk Bayrağı" bulunan yüzüğü gösterdi.
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