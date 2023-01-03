Bahçeli'nin 100.yıl yüzüğü!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Bahçeli, salondan ayrılırken basın mensuplarına, Cumhuriyet'in 100. yılı için basılan 1 liralık madeni para ile parmağında yer alan ve üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti 100 Yıl ve Türk Bayrağı" bulunan yüzüğü gösterdi.