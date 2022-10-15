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Bahçelievler’deki silahlı saldırıda 1’i ağır, 5 kişi yaralandı

Bahçelievler’de kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce cadde üzerindeki iş yerine ateş açıldı.

Saldırı sonrası olay yerinde bulunan 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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