Bahçelievler'de gençler Küçükçekmece'deki kediye şiddete tepki gösterdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kulüp üyesi gençler, Bahçelievler Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Kulüp Başkanı Ebrar Kara, teknolojinin gelişmesi ve metropollerin büyümesi nedeniyle insanlar ile değerli can dostları hayvanlar arasındaki bağın gittikçe zayıfladığını söyledi.

Şehir hayatının oluşturduğu baskının şiddeti artırdığını belirten Kara, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde küçük dostlarımıza karşı şiddet artmaktadır. Kendisini koruyamayan küçük dostlarımızı korumak hepimizin görevidir. Sosyal medyada gördüğümüz bu kişinin kedilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. CİMER'e gerekli şikayetimizi yaptık. Ayrıca bu olay üzerine suçu işleyen bu kişinin hak ettiği cezayı alabilmesi adına kulübümüzdeki arkadaşlarımızla şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."

Basın açıklamasına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise apartman girişinde gördüğü kedilere tekme atıp eziyet eden kişinin daha önce de kedi mamalarına çamaşır suyu döktüğü görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü kaydetti.

Bahadır, bu kişinin geçmişte birçok kez kedilere şiddet uyguladığını yayınlanan görüntülerden öğrendiklerine dikkati çekerek, "Masum bir kediye yaptığı eziyet nedeniyle gerekli cezayı da alacağına inanıyoruz. Sokak Hayvanları Kulübümüzdeki gençlerimizi de bu duyarlılıklarından dolayı kutluyorum. Bahçelievler Belediyesi olarak bu davanın takipçisi olacağımızın bilinmesini kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​