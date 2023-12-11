Bahçeli’den TBMM’de Kürtçe tepkisi!

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde HEDEP Grup Başkanvekilinin Kürtçe konuşmasına yönelik olarak, gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

“Bütçe görüşmelerinin yapıldığı günde Kürtçe ifadeye çalıştılar. Bazıları bunu hoş görülebilir. Ama AYM başkanı ve değerli üyelerinden bundaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Kendilerine bu konularda daha dikkatli sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum.

Konunun gittikçe yaygınlaştığı AYM tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülmüştür. Buna dikkat etmek lazım. Bu konuşma bize göre kabul görmedi ama onlar keçeyi suya atmışlar, çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis başkanının Kürtçe sözleri dinledikten sonra Türkçe'ye tercüme edin cümlesi ise AYM Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Genel Kurulu’ndaki ilk konuşmasını da değerlendiren Bahçeli, “Performansı gayet iyiydi. Hem heyecanlı hem hazırlıklı gelmiş. Hem de kitlesine moral veriyor. Tebrik ediyorum” dedi.