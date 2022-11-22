Bahçeli'den HDP mesajı: Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Masalarda değil meydanlardayız, zalimlerin menüsü değil, zaferlerin meftunuyuz. MHP'yi yargısız infaz edenlere sandığın kaç bucak olduğunu gösterme niyetindeyiz. Hiçbir engele takılmadan, hiçbir karanlık senaryoya aldırmadan gece demiyoruz, gündüz demiyoruz, en ufak bir yılgınlık göstermiyoruz.

2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Cumhur ile Cumhuriyet tam olarak kenetlenmiştir. 2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılı, Cumhur'un zaferiyle kristalleşecektir. Biz Türk milletinin hatır bilen haya bilen haysiyetli neferleriyiz.

"Tüm öğretmenlerimiz kadroya geçirilmelidir"

Öğretmenlik meslek kanunu çok ciddi bir kazanım ve gerekçedir. Öğretmenlerimiz bu düzenleme ile 3600 ek göstergeye de kavuşmuş olacaktır. Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Tüm öğretmenlerimiz kadroya geçirilmelidir.

İstiklal Caddesi saldırısı

Terör, bir hak değil, ağır bir insanlık suçudur. İstiklal Caddesi'nde bomba ile bebek arabası devirmek bir hakkın konusu mudur, yoksa şerefsizliğin göstergesi midir? Türkiye, düşmanları ile mücade etmek hem hakkımız hem de sonuna kadar görevimizdir. Terörle ve terörizimle mücadele kesintisiz bir şekilde hakkımızdır. Tek bir teröristin bile yaşamasına artık tahammül edemeyiz.

"Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?"

Pençe-Kılıç Harekatı, Türk milletinin hukuki bir hakkıdır. Harekata karşı çıkan HDP düşman bakiyesidir. Böylesi parti görünümlü bir örgütün siyasi hayatımızda bulunması ahlaksızlıktır. Anayasa Mahkemesi'nin hala neyi beklediğini sormayalım mı?