Bahçeli'den Sezen Aksu'ya sert mesaj

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'ye, Osman Kavala üzerinden yüklenen Bahçeli, son günlerde şarkı sözleri ile gündem olan Sezen Aksu'ya da yüklendi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Hedef Türk-İslam coğrafyasıdır"

"İç ve dış dinamikleri doğru analiz etmeden Kazakistan'ın maruz kaldığı tehditleri anlayamayız. Kazakistan'ın güç blokları arasında sıkışması istendi. Tanıdık kanlı şablonun son kurbanı Kazakistan oldu. Bölgede soğuk savaş belirtileri yaşanmaktadır. Hedef Türk-İslam coğrafyasıdır."

"Bizim için Ankara ne ise Türk Devletlerinin başkentleri de odur"

"Kazakistan'daki istikrarsızlığa karşı Türk Devletleri Teşkilatı'ı sorumlu bir şekilde tavrını göstermiştir. Türk Devletleri arasında askeri anlaşma olmadığı için istikrar tesis edilememiştir. Türk Devletleri arasında bunun bina edilmesi lazımdır. Ayrımız, gayrımız yok, kimseye muhtaç değiliz. Bizim için Ankara ne ise Türk Devletlerinin başkentleri de odur. Aralarında da hiçbir fark yoktur. Sınırlarımız, coğrafyalarımız, ülkelerimiz ayrı olabilir, ama kaynağımız, milletimiz aynıdır."

"Türkmensiz bir Irak, yaralıdır, yarımdır, yetimdir"

"Irak halkının iradesi ile belirlenen parlamento ilk oturumunu 9 Ocak'ta gerçekleştirmiştir. En çok oyu olan partinin siyasi lideri başkan olarak seçilmiştir. Irak'ın toplumsal birliği parçalı ve kırılgandır. 7 Türkmen, vekil olarak parlamentoya girmiştir. Bu sayı elbette yeterli görülemeyecektir. Türkmensiz bir Irak, yaralıdır, yarımdır, yetimdir. Türkmenler asli kurucu unsur olmalarına rağmen, sosyal haklardan mahrumdur. Bu adil değildir, eşitsizliğin kör düğümüdür. Türkmenler, kimlik ve kültür özelliklerinden, içinde yaşadıkları coğrafyaya kadar çatışma havzasının tam göbeğinde yer almışlardır."

"Bunun adı bize göre Türk düşmanlığıdır"

"Irak coğrafyasında ihtilaflı olarak belirlenen toprakların tamamında Türkmenler yaşamaktadır. Son yarım asırlık süreçte, tarihi Türkmen kentlerinin demografik yapısı ile alçakça, haince oynanmıştır. Bunun adı bize göre Türk düşmanlığıdır. Failleri de bellidir. Niyet ve hedef sahipleri bunun bedelini en ağır şekilde ödemeye mahkumdur. Kerkük Türk'tür, başka söze gerek yoktur. Türkmenler Irak toplumunun şerefli topluluklarıdır. Irak'ta kurulacak yeni hükümette Türkmenlerin birden fazla bakanlıkta görev alması tarihi bir önemdedir."

"Türk'ün şiisi, sünnisi olmaz"

"Türk'ün şiisi, sünnisi olmaz. Türk Türk'tür. Başka türlüsü olmaz, olamaz. Birbirimize mezhep siperinden mi bakacağız! Böyle bakarsak tarihe bunu nasıl anlatırız! Millete bunu nasıl izah ederiz."

"Serçeysen serçeliğini bil"

"Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya 'cahil' diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçiktir. Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme."

"Geleceğimizi riske atamayız"

"Enes bulunduğu apartmandan kendisini yere bırakmıştır. Bu elim intiharın ruh sağlığı ile ilgili detaylı görüş paylaşacak değiliz. Ruh sağlığı kanun teklifimizin bir önce görüşülmesini bekliyoruz. Geleceğimizi riske atamayız, gençlerimizi sahipsiz bırakamayız. Malum intihar ne ilk ne de son olacaktır. Söz konusu intihar olayının muhafazakar kesim için intikam aracına dönüştürülmesi insani ve vicdani değildir. Kimin inanıp inanmadığı, kimin nereye gönül verdiği bizim sahamızda değildir."

"Maneviyat dolandırıcılığıdır"

"CHP'nin çıkıp, 'Bizim Genel Başkanımız peygamber soyundan geliyor' açıklaması maneviyat dolandırıcılığıdır. Kılıçdaroğlu, peygamber efendimizin soyundan geliyor ise, onun ahlakı ile bezenmesi beklenen bir insanlık halidir. Böyle bir manevi yüksekliğin kırıntısı bile kendisinde yoktur. Siyasi ikbal için peygamber efendimizin soyundan geldiğini iddia etmek münafıklık, A'dan Z'ye sahtekarlıktır."

"Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayları arasında Osman Kavala da mı vardır"

"CHP zihniyeti terörist Demirtaş'ın yanında, sorosçu Osman Kavala'nın izindedir. Anlayamadığımız nokta, CHP'lilerle birlikte yabancı ülke diplomatlarının mahkemede ne aradıklarıdır. Osman Kavala, Türkiye'yi sevmemesine rağmen CHP'lilerin Kavala sevgisi neye yorumlanmalıdır. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki cumhurbaşkanı adayları arasında Osman Kavala da mı vardır!"

"Bütün numaralar onda"

"'Bu Bahçeli'ye kapak olsun' diyen Kılıçdaroğlu'na şunu demek isterim ki biz tencere veya şişe değiliz ki kapak bizi bulsun. Sayın Kılıçdaroğlu sokak lambası gibi olma ki kime yandığın belli olsun. Bu yıl ki piyangonun Kılıçdaroğlu'nun çıkmadığına çok şaşırdım, halbuki bütün numaralar ondaydı."

"Bu ittifakın henüz cumhurbaşkanı adayı bile yoktur"

"Zillet ittifakı dağınıktır. Bu ittifakın henüz cumhurbaşkanı adayı bile yoktur. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin içinde kimlerin yer alacağı konusu baştan ayağa sancılı bir durumdur."