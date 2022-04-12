Bahçeli'den Millet İttifakı'na hodri meydan: Boyunuzun ölçüsünü görelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında muhalefete yüklendi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Millet İttifakı'na çağrıda bulunan Bahçeli, "İlan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satır başları:

"Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas'tan Ankara'ya gelirken ceplerindeki para 20 yumurta, 10 ekmek almaya güç bela yetmişti. Bindikleri eski müskü 3 arabaları vardı, paraları yoktu, kazanacak imkanları yoktu. Elde yok, avuçta yoktu ancak muazzam bir inançları vardı. Taviz vermeyen bir istiklal iradeleri vardı. Seve seve şehadeti göze almışlardı."

"Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu Türkiye'nin ayak bağıdır"

"Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Atatürk'ü anlamak konulu ders vermiştir. Acaba anladığı ve anlattığı nelerdi. Bilmediği ve tanımadığı bir kişiyi anlatmaya çalışmak sadece cahillere özgü bir tutumdur. Bugün CHP'nin neresi Atatürk CHP'sine benziyor. Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu Türkiye'nin ayak bağıdır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir, Kılıçdaroğlu kimliksiz, kalpsizdir. Zillet İttifakı'na kulak verirsek sürekli olarak bittiğimizi ve heder olduğumuzu söyleyip duruyorlar. Zillet İttifakı dünyayı okuyamazlar, çağın gelişmelerini anlayamazlar, gerçekleri çarpıtırlar."

"Zamlar, hayat pahalılığı hepsi geçicidir"

Haksızlıklar elbette bir gün telafi edilir, ekonomik sıkıntı varsa güç birliği ile yaparız ve hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa devlet ve millet dayanışmasıyla hak ettiği ekonomik seviyelere çıkarırız. Akıntıya karşı kürek çekemeyiz, mesele az yedik çok yedik meselesi değildir. Bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türk milleti ebediyete karşı yaşasın. Zamlar, hayat pahalılığı hepsi geçicidir. Müslümana karamsarlık haramdır. Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler kifayetsiz muhterislerdir.

İBB'nin toplu taşıma zammı

Zamlardan şikayet edip sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yapanlar zillettedir. Cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinde tartışmaların körüklenmesi zillet bir senaryodur. Henüz bunlara küresel efendileri bir aday işaret etmemişlerdir. Bizim adayımız bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Bu kadar ayak oyununa ne gerek vardır? Korkmayın, kaçmayın, ipe un sermeyin ilan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim!

İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geride kalacaktır. MHP bu geleceğe heyecanla, cesaretle, sevdayla hizmet edecek ve mutlaka başaracaktır. Hiç şüphe yok ki bizim 53 yıllık mücadelemiz ibret veren bir emsaldir.

Devlet milleti ile bir bütündür. Birisi olmadan diğerinin anlamı yoktur. Milli devletlerin tekrar cazibe merkezi olduğu ortadadır. Türk milleti devlet yapan, devlet yapan bir kudretttir. Biliyoruz ki 17 soylu kuruluş, 16 hüzünlü yıkılışın sembolüdür. Zaferler kadar zorlu süreçler de vardır. Bizleri doğru yola götürecek şey Türk milliyetçiliğidir.

Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu ziyareti

Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir. Türkiye zillete düşmeyecektir. Güvence Cumhur İttifakı'dır. İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geride kalacaktır.

Suriye'den Ukrayna'ya gördüğümüz gerçekler bu ihtiyacın ne denli mühim olduğunu teyit etmiştir. Devlet, milletiyle güçlüdür. Devlet yoksa barış yoktur, ekonomi yoktur, bağımsızlık yoktur. Bizim yönetim felsefemizin özü devletle millet kaderinin bir ve aynı olmasıdır.

"Biz hedefleri büyük, hevesleri küçük bir ülke olarak kalamayız"

Geleceği konuşmaktan korkanların geriye takılıp kalmaları bu yüzdendir. Benim onlara da bir tavsiyem olacaktır; gözlerini ufkuna çevirmeseler bile gafil yönetimler elinde zayıflamış milli kimliğin, tahrip olmuş esenliğin, düşülmüş tuzaklarla çözülen millet birliğinin, yabancılaşmayla bozulan değerlerin ve kaybedilen özgüvenin bir büyük milleti nasıl mahkum ettiğini görebilmeleridir. Türkiye ve Türk milleti tarihin en kritik dönemlerinden birisiyle yüz yüzedir. Zillet ittifakının yanlışı da buradadır. Risk ve tehditleri doğru okuyamayan siyasi garabetlerdir. Kuşatılan Türkiye, sarsılan devlet, yozlaşan ahlak, hançerlenen vatan, kaybolan nesiller, çözülen doku maalesef CHP'sinden İP'ine HDP'sinden diğer marjinal partilere kadar hepsinin ortak gayesidir. Önümüzde zorlu bir dönem vardır. Olup biteni seyretmenin, geleceğin analizini yapmadan mevcutla meşgul olmanın kimseye ve Türkiye'mize bir katkısı olmayacaktır. Biz hedefleri büyük, hevesleri küçük bir ülke olarak kalamayız. 2023 yılında Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu gideremez. Bizi bilenler bilir, bizi tanıyanlar tanır, biz kendimiz için hiçbir şey aramayız, istemeyiz.

"Partimiz günlük siyasete hiç alet olmamıştır"

Gözlerimiz sonsuzluğa kilitlenirken önümüze çıkan çukurlara düşemeyiz. Heyecanları tükenenlerin, bu hedefi sorgulayacaklarının da farkındayız ancak unutmayalım ki 13 asır önce yola çıkan mesajlar bizi milletler mücadelesinde var edebiliyorsa, bugün söyleyeceklerimiz de neden 13 asır daha taşımasın. Çağlayarak ilerleyen bu yolculuğunda önüne çekilmiş engelleri gün gün aşarak kendi mecrasında büyüyerek akmaya devam edecektir. Mutlaka başarmalıdır, bizim doğru yerde, doğru zamanda ve doğru insanlarla buluşmaktan kastımız da budur. Biz dersimizi tarihten aldık, önümüze tarihi kılavuz olarak koyduk. Partimiz günlük siyasete hiç alet olmamıştır. Popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak kalmaya çalışmıştır. Zor, zahmetli bir mücadelenin, sağlam bir karakterin sonucu olacaktır. Bu milliyetçi, ülkücü olmanın kaçınılmaz bir bedelidir. Ancak ve ancak bu bedeli göz önüne alanlar bu yolculuğa çıkabilirler. Sorunlardan ve sıkıntılardan ürkmemek, tuzaklardan ve karanlıklardan uzak durmak lazımdır. Herkes milliyetçi olabilir, hatta olmalıdır. Hepsine saygı duyarız ancak milliyetçiliği hayatın her alanında uygulanabilir bir siyaset olarak benimseyen tek parti MHP'dir. Ülkücüyüm diyen kim varsa ana çatısı MHP'dir. MHP artık bölge ülkelerindeki soydaşlarımızı küresel kargaşadan kurtaracak bir anlayışı da sahiptir.

Savaş gündemi

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan ve 48. güne giren savaşın bir an evvel çözüme ulaşması samimi dileğimizdir. Savaş baronları silahların susmasına karşıdır. NATO Genel Sekreteri savaşın yıllarca devam edebileceğini dile getirmektedir. Türkiye'den başka ikinci bir ülke aransa dahi bulunamayacaktır, Türkiye'nin devrede olması özellikle ABD ve yanında hizalanmış ülkeleri rahatsız etmektedir. Türkiye barış konusunda nettir. Birleşik Krallık Başbakanı'nın Ukrayna'yı ziyaret edip Zelenski'nin üzerinde psikolojik baskı kurması dikkat çekicidir.

Türkiye baskı ve dayatmalara karşı direnmektedir. Kim ne söylerse söylesin, yola çıkan kervan hedefine inşallah ulaşacaktır. Küresel oyunların bitmek bilmeyen yeni senaryoları tedavülde olsa da insanlık değerleri içine çekildiği girdaptan kurtulacaktır. Pakistan'ın mevcut durumu da üzüntü vericidir. Pakistan örneği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin nasıl tarihi bir kazanım olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dileğimiz Pakistan'ın toplumsal istikrara bir an evvel kavuşmasıdır.

Azerbaycan ile Ermenistan barış konusunda anlaşmışlardır. Fransa'daki seçimlerin 2. tura kalması, gelecek için tehlike sinyalleri vermektedir. Demokrasiyi, insan haklarını yegane savunan lafta değil, özde savunan herkes bilmelidir ki büyük Türk milletidir. Ülkemizin zarar göreceğini düşündüğümüz her milli meselede son sözü söyleyecek olan millettir. MHP yeni bir siyasi hareket değildir. Stratejik oyunların farkındadır, gelişmeleri kavrayıp tahlil yapacak vizyonu ve kadroları vardır. Bizim geçmişte dile getirdiğimiz ilkesi bu hassasiyetin bir ifadesidir. Kamuoyu partimizin ne dediğine ve kadrolarımızın ne yapacağına dikkat kesilmiştir. Türkiye'nin karşısına hizalanmış zillet cephesi milletimizin yürüyüşünü durduramayacaktır. Ya zillet cephesi Türkiye'nin birlikte yaşama iradesini kıracak ya da Türk milleti zilletin belini kıracaktır.