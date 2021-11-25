Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na "döviz" yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ortak toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Türkiye sokakta bulunmamış, zillet ittifakına bırakılmayacaktır"

Döviz kurundaki yükselmenin ardından, Ankara Çankaya'da sokağa çıkarak protesto yürüyüşü yapan gruplara değinen Bahçeli, "Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye isteyenlere asla izin, icazet verilmeyecektir. Demokrasi sokakta değil, milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir. Türkiye sokakta bulunmamış, zillet ittifakına bırakılmayacaktır. Darbe teşebbüsü ile yapamadıklarını dövizle başaramayacaklardır." dedi.

"Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir."

Döviz kurunda yaşanan sert dalgalanmalara dikkat çeken Bahçeli, "Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz. Türkiye’yi küstahça dize getirmek için Mavi Vatan’dan, Doğu Akdeniz’den vazgeçmemizi istemektedirler. Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecek. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir." dedi.

"Kılıçdaroğlu’nun ağzı teröristlerin günahkar ağzıdır"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, kendisi hakkındaki eleştirilerine de yanıt veren Bahçeli, "Bize, ‘Dilini yutmuş küçük ortak’ diyen Kılıçdaroğlu’nun ağzı, teröristlerin günahkar ağzıdır" dedi.