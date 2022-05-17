Bahçeli'den Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında flaş açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Bakkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığına ilişkin konuşan Bahçeli, bu adımın Rusya'yı tahrik edeceğini belirtti.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Kaftancıoğlu açıklaması

''Nihayet Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir, Türk Devleti'ne seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin alenen aşağılanmasına destek midir, yoksa itiraz mı etmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu, çık karşımıza 'Devlete seri katil demek namertliktir' diyecek dirayeti göster. Yapmazsan bu suça sen de ortak sayılırsın."

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

"Savaşın şiddetinde artışa yol açabilecek bir durum. Rusya'nın tahrik edilmesi gerilimi sertleştirecektir. Zamansız ve gereksiz bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bunun sonu ve sonucu savaştır. Bize göre en doğru seçenek bekleme odasına alınmalarıdır. Katillere yataklık edenlerin sözüne nasıl güvenelim."

"NATO, 1949 tarihinde kurulduğunda 12 üyesi bulunurken şu anki üye ülke sayısı 30'dur. Rusya'nın itirazlarından birisi NATO'nun doğuya genişleme stratejisidir. MHP, NATO'nun genişleme ve doğuya açılma stratejisini oldukça mahsurlu değerlendirmektedir"